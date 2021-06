Ferrari e Maserati, il cantante Stash (The Kolors) è indagato per ricettazione

Stash, il cantante dei The Kolors, è indagato dalla Procura di Milano per ricettazione. Il noto personaggio lanciato dalla trasmissione Amici è finito in un'indagine aperta dal pm Giovanni Polizzi su Sonia Carapezzi, 46enne condannata per aver sottratto tre milioni di euro dalla ditta Air Protech di Magenta (Milano).

Stash, nome d'arte di Antonio Fiordispino, amico della donna, avrebbe noleggiato due Ferrari e una Maserati con del denaro riconducibile all'Air Protech, come riportano diverse testate. Un'accusa subito rigettata dal legale di Stash.

Il cantane è pronto a chiarire la sua posizione davanti al giudice, ma non si è ancora espresso sulla vicenda in prima persona. "È del tutto all’oscuro delle varie attività illecite. Non era al corrente – ha detto l'avvocato - che le auto per le quali aveva sottoscritto un contratto di noleggio fossero state pagate con i fondi sottratti alla società".