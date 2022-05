Il tatuatore trovato con due chili di droga a Milano

Una segnalazione. Tanto è bastato alla polizia per smascherare un tatuatore che, secondo quanto riferito dalla questura, alterava lo spaccio di droga all'attività artistica del tatuaggio. Nel pomeriggio di mercoledì le volanti della polizia hanno fatto un blitz nello studio dell'uomo, un italiano di 49 anni, in via Volvinio, zona Morivione.

Poco dopo le 16, i poliziotti sono entrati nel locale per perquisirlo. Poi i controlli sono stati estesi nella non lontana abitazione dell'uomo, uno già noto per spaccio di stupefacenti. Complessivamente, gli agenti hanno trovato 2 chili di droga: mezzo di hashish e uno e mezzo di marijuana. Oltre al materiale per il confezionamento.

Il 49enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La droga è stata sequestrata.