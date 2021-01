Milano, da Regione Lombardia 100mila euro per rivitalizzare le Torri Gratosoglio: il bando

Centomila euro per il Gratosoglio. Così la Regione Lombardia ha presentato un bando che punta a rilanciare le attività produttive e sociali delle Torri del Gratosoglio, gruppo di case popolari di Aler in via Saponaro che costituisce uno dei quartieri più difficili di Milano. L’iniziativa è finanziata dalla Regione ed è promossa da Aler Milano, in collaborazione con il Politecnico. L’obiettivo è sostenere economicamente realtà imprenditoriali e sociali interessate a insediarsi nel quartiere, mediante interventi di recupero di spazi non residenziali sfitti di proprietà dell’Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale.

Il bando prevede la locazione agevolata di locali commerciali e lo sviluppo di attività, in modo da rivitalizzare il territorio. Include la possibilità di offrire servizi nuovi o innovativi ai residenti del quartiere, anche tramite il coinvolgimento degli inquilini e delle associazioni territoriali. Si prevedono, quindi, ricadute positive anche di tipo occupazionale, in particolare per i giovani. Le soluzioni progettuali proposte devono intervenire sia sulla condizione interna dei locali, al fine di renderli idonei ad accogliere le singole proposte funzionali, sia sugli elementi che creano connessioni con lo spazio adiacente esterno, all’aperto.

L’iniziativa è stata presentata venerdì mattina dagli assessori regionali Alessandro Mattinzoli (Casa e Housing sociale) e Stefano Bolognini (Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione). “Si tratta di un progetto pilota che punta al rilancio del quartiere dal punto di vista urbano e sociale, con una visione e una strategia di ampio respiro” ha sottolineato Mattinzoli a margine della conferenza stampa di presentazione del bando. “La rigenerazione urbana – ha evidenziato Bolognini – deve essere accompagnata anche dalla rigenerazione sociale”. Nel frattempo, infatti, sta andando avanti il programma di manutenzione straordinaria in corso sulle torri bianche.