"Le chiese sembrano club sadomaso": Toscani assolto, non è offesa alla religione

Non ha offeso la religione cattolica il fotografo Oliviero Toscani, affermando che, entrando in una chiesa barocca, "sembra di entrare in un club sadomaso", durante un intervento in diretta alla trasmissione radiofonica 'La Zanzara' nel 2014. Il noto artista è stato assolto a Milano dalla Corte d'Appello. I giudici di secondo grado hanno ribaltato la condanna inflitta nel 2019 in primo grado (multa di quattromila euro), ritenendolo non colpevole di villipendio alla religione cattolica.

Toscani aveva anche affermato che le chiese sono piene "di bambini nudi che volano" e si vedono "uno inchiodato alla croce", "quell'altro sanguinante"; poi aveva definito Papa Giovanni Paolo II un assassino perché contrario ai preservativi in Africa. "Dico sempre quello che penso, sono un essere libero da pesi di fede e religione e libero di ragionare e reagire", ha commentato Toscani dopo la sentenza d'assoluzione, intervistato da Alisa Toaff per Adnkronos: "E' normale che sia stato assolto. Non è assolutamente una bestemmia quello che ho detto, era per chiarire quello che forse tanti fedeli non vedono pensando che la religione sia fatta di violenza, crocifissione e sangue".

Non la pensa allo stesso modo Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia: "In Italia se sei cristiano non sei tutelato, ma anzi, gli altri avranno sempre il diritto di offendere, discriminare e denigrare", il suo commento: "Questa sentenza ci scandalizza e la riteniamo, rispetto alla condanna di primo grado, inspiegabile e vergognosa".