Treni Svizzera-Italia: saranno ripristinati

Verrà ripristinata la circolazione ferroviaria tra Italia e Svizzera: lo stop ai collegamenti è stato scongiurato dopo appena 24 ore dalla decisione elvetica, che sarebbe entrata in vigore giovedì 10, presa dalle autorità oltreconfine con la motivazione formale dell'impossibiltà di controllare la temperatura dei passeggeri, mettendo a rischio i viaggi dei frontalieri, gli italiani che lavorano in Svizzera, circa cinquemila solo dalla Lombardia, anche se in realtà Berna aveva deciso di "salvare" i percorsi brevi, come Briga-Domodossola, proprio per garantire ai pendolari di poter prendere il treno.

Parlamentari e consiglieri regionali si sono subito mossi per fare pressione sulle autorità svizzere riuscendo nell'intento: Berna è tornata sui suoi passi. Intervento chiesto anche da alcuni politici elvetici tra cui il sindaco di Lugano Marco Borradori, che ha lanciato un appello insieme ai colleghi di Varese e Como.

La conferma del successo della trattativa è arrivata mercoledì sera con una nota del Ministero delle Infrastrutture italiano, secondo cui le ferrovie elvetiche si sono impegnate a riprogrammare al più presto il servizio, entro il fine settimana.