I truffatori che si fingono sordi a una festa per raccogliere soldi

Si fingevano sordi per raccogliere fondi da destinare a una fantomatica associazione benefica. Ma sono stati scoperti e fermati dalla polizia locale. L'accaduto sabato sera a Bareggio, hinterland ovest di Milano, durante la festa di Summer Street Food in via Primo Maggio.

L'accaduto, come riferisce il Comune, ha coinvolto il vicesindaco Lorenzo Paietta e il presidente del Consiglio comunale Angelo Cozzi, i quali hanno fisicamente contribuito a bloccare i truffatori. Due uomini, entrambi dell'Europa dell'est, erano andati alla festa - fingendosi sordi - con l'obiettivo di chiedere soldi per una presunta associazione.

Tra le persone alle quali i due hanno chiesto denaro, però, c'era un carabiniere fuori servizio, che ha realizzato come qualcosa non andasse e ha avvisato le autorità competenti presenti alla manifestazione. A quel punto i truffatori hanno provato a scappare: un complice li stava aspettando su un'auto di grossa cilindrata, ma sono stati rincorsi da vicesindaco e consigliere.

Uno dei due uomini è caduto dopo aver perso l'equilibrio ed è stato immobilizzato fino all'arrivo dei carabinieri, che poi hanno fermato anche il secondo truffatore. Entrambi, che hanno subito smesso con la loro 'recita', sono stati denunciati per truffa. In corso le indagini per risalire al terzo complice, la cui auto è stata individuata grazie alle telecamere.