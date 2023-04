Turista a Milano per la Design Week derubata in centro: due arresti

Si trovava nel quadrilatero della moda di Milano per la Design Week, ma è stata presa di mira da due borseggiatori che le hanno portato via il portafogli. L'episodio nei giorni scorsi in via Manzoni, dove è intervenuta la Squadra Mobile, che ha arrestato due persone.

A finire in manette una 37enne peruviana, con precedenti specifici, e un 28enne cubano incensurato, entrambi irregolari in Italia. I due erano stati notati dagli agenti mentre attraverso le vetrine osservavano i clienti dei locali della via, affollati per il Fuorisalone. La coppia rimaneva in contatto al telefono scambiandosi di continuo indicazioni probabilmente sulle potenziali vittime da borseggiare.

Il 28enne e la 37enne, poi, sono entrati separatamente al Caffè dell'Opera e si sono avvicinati a due turiste sedute a un tavolino per bere un caffè. Approfittando della presenza nel locale di molti clienti, la 37enne, senza farsi notare, ha aperto la borsa di una delle due donne e ha sottratto il portafogli, mentre il 28enne la copriva fisicamente e poi lo nascondeva sotto alla sua giacca

Usciti dal locale, i due hanno cercato di allontanarsi verso via Romagnosi, ma sono stati fermati dai poliziotti, i quali avevano seguito l’intera scena. A seguito di perquisizione il cubano è stato trovato in possesso del portafogli con all'interno documenti e contanti, che è stato restituito alla proprietaria.