Dramma in vacanza, turista milanese in Liguria trovata morta nelle acque del porto

Una donna è morta mentre era in vacanza in barca in Liguria. È successo nei giorni scorsi nel porto di Loano (Savona), dove la vittima, 72 anni, si trovava insieme al marito. A lanciare l'allarme nella prima mattinata, verso le 7, è stato un dipendente della marina durante un servizio di ronda.

L'uomo ha visto la signora, purtroppo già priva di vita, riverso in acqua vicino alla passerella. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per lei e il medico legale dopo il recupero del corpo, ne ha constatato il decesso.

Ancora da chiarire le cause della morte della donna. Forse a provocare la sua caduta in acqua è stato un malore o un incidente. Le indagini sull'episodio da parte della capitaneria di porto di Loano, comunque, sono ancora in corso e in procura è stato aperto un fascicolo. Nel frattempo però il magistrato ha messo la salma a disposizione della famiglia, potrebbe quindi essere confermata la tragica fatalità.