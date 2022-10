Il conducente - che è residente a Carugate, nel Milanese - è stato sottoposto al pretest per rilevare la presenza di alcol nel sangue ed è risultato positivo. Quindi è stato accompagnato al comando della polizia locale, dove è poi stato effettuato l'alcoltest. Il tasso alcolemico del 55enne era di 1 g/l, il doppio rispetto al limite massimo consentito. Per lui sono così scattate denuncia e ritiro della patente.

Così, ironia della sorte, la Locale ha deciso di fermare l'uomo all'angolo tra via San Maurizio al Lambro e viale Lombardia, per capire il perché di quella "euforia".

Praticamente un autogol, clamoroso. Un uomo di 55 anni è finito nei guai sabato pomeriggio a Brugherio dopo essere stato fermato dalla polizia locale per un controllo. Ad attirare l'attenzione degli agenti è stato indirettamente lo stesso 55enne, che era al volante e cantava a squarciagola "polizia non ci prendi", passaggio di una canzone di un noto rapper.

L'uomo, un 55enne, stava cantando in macchina quando è stato fermato dalla Locale

"Polizia non ci prendi": canta a squarciagola in auto, per lui finisce male