Ubriaco fradicio tampona un'auto scappa: denunciato dalla Locale

Prima l'incidente e la fuga, poi le denunce. Due peruviani di 50 e 55 anni sono stati denunciati dalla polizia locale per omissione di soccorso (il secondo anche per guida in stato di ebbrezza) per essere scappati dopo aver aver causato un incidente all'angolo tra le vie Milano e Garibaldi a Rho nel pomeriggio di sabato 27 novembre.

Tutto è iniziato quando i due, a bordo di una Ford, hanno tamponato un'auto con a bordo due coniugi. Dopo lo schianto, tuttavia, non si sono fermati e hanno tirato dritto senza soccorrere il conducente dell'automobile che era rimasto lievemente contuso.

Pensavano di averla fatta franca ma alcuni testimoni sono riusciti a fotografare la targa dell'auto e gli agenti del comandante Antonino Frisone, intervenuti per i rilievi, sono riusciti a risalire ai responsabili. Entrambi sono stati convocati in Comando dove sono stati messi di fronte alle loro responsabilità e denunciati per guida in stato di ebbrezza.