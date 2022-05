Lite per 20 euro finisce nel sangue a Milano: uomo accoltellato in casa, è grave

La lite per i soldi negati nel cortile. Il blitz in casa, violentissimo. E la fuga. Serata di sangue quella di lunedì in piazza Gasparri a Milano, dove un uomo - un 26enne cittadino cinese - è stato accoltellato al collo all'interno del suo appartamento da una persona che per ora ha fatto perdere le proprie tracce.

L'allarme è scattato alle 20.40, quando la moglie della vittima ha chiesto aiuto al 112 raccontando di aver trovato suo marito a terra, ferito. Il proprietario dell'abitazione è quindi stato soccorso e poi accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda: il suo quadro clinico è delicato, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Gli agenti delle volanti e del commissariato Quarto Oggiaro hanno invece a lungo ascoltato la donna, nella speranza di ricostruire l'accaduto. Stando a quanto raccontato dalla testimone, lei e il 26enne erano in camera da letto con la figlia quando improvvisamente avrebbero sentito urlare "vieni fuori". A quel punto, l'uomo sarebbe uscito dalla stanza e alla porta - non chiusa a chiave - avrebbe trovato l'aggressore, poi messo in fuga proprio dall'intervento della donna.

Lei stessa, parlando con la polizia, ha spiegato di conoscere di vista il fuggitivo, descrivendolo come lo stesso uomo con cui suo marito aveva litigato poco prima sotto il condominio. Pare, ma la versione è ancora tutta da verificare, che l'aggressore avesse chiesto 20 euro al 26enne, che si era però rifiutato di darglieli. Da lì sarebbe nato poi il blitz nell'appartamento della vittima.