L'uomo che si aggira per la Stazione Centrale con un coltello

Camminava in stazione con un coltello in mano, ma è stato fermato e arrestato. L'accaduto domenica 14 agosto in Centrale, dove la Polfer ha notato e bloccato l'uomo, un 37enne italiano.

Gli agenti hanno notato il 37enne, visibilmente agitato, aggirarsi per la stazione con un coltello da cucina in mano. Dopo averlo avvicinato, cercando di calmarlo, lo hanno convinto a posare l'arma a terra.

I poliziotti sono quindi riusciti a recuperare il coltello, ma l'uomo a quel punto ha iniziato a dare in escandescenze colpendoli con calci e pugni. Constatata la sua pericolosità, la Polfer lo ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, oltre a denunciarlo per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.