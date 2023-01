Milano, uomo si dà fuoco in casa: è gravissimo

Dramma giovedì mattina in via Modica a Milano, dove un uomo di 62 anni ha cercato di togliersi la vita nel suo appartamento, dandosi fuoco. Il 62enne, che pare abbia problemi psichiatrici, è stato soccorso e trasportato in condizioni critiche all'ospedale.

L'uomo è stato ricoverato al Fatebenefratelli con ustioni sull'80% del corpo: il quadro clinico è molto grave. A dare l'allarme, verso le 11, sono stati i vicini di casa, allertati dalle urla della vittima. I poliziotti intervenuti sul posto hanno trovato in casa una tanica di benzina, che il 60enne avrebbe usato nel suo tragico tentativo di suicidarsi.

Al momento dell'arrivo in pronto soccorso, l'uomo era parzialmente cosciente. Sembrerebbe che già in passato la vittima avesse provato a togliersi la vita.