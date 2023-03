Liceo Carducci, Meloni e Valditara 'appesi' a testa ingiù

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a testa ingiù. Queste le immagini comparse sabato mattina davanti al liceo classico Carducci di via Beroldo a Milano.

A fianco alle due fotografie è stato appeso uno striscione nero con su scritto: "Ma quale merito? La vostra è solo violenza" e la 'a' di anarchia. Diverse le reazioni tra i politici di destra e centro-destra. "Trovo il fatto molto grave a prescindere - ha commentato il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato -. Ancor più grave perché si tratta di una struttura che dovrebbe essere educativa: Non capisco bene quale educazione fornisca agli studenti. Non vorrei che la formazione sia quella dell’odio politico verso l’avversario che riporterebbe l’Italia indietro di qualche decennio".

"Al Liceo Carducci di Milano i collettivi appendono a testa in giù il presidente Giorgia Meloni e il ministro Giuseppe Valditara - ha scritto l'europarlamentare, sempre di Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza -. È l’ennesima minaccia diretta a questo governo, voluto e appoggiato dalla maggioranza degli italiani. Se ne facciano una ragione: non indietreggeremo. Solidarietà a Meloni e Valditara".

E ancora a esprimere la propria contrarietà anche Alessandro Verri, capogruppo della Lega in consiglio comunale: "Un gesto indegno che deve assolutamente essere punito. Mentre i centri sociali pensano solo a minacciare noi siamo al lavoro per riportare al centro dell'agenda politica il nostro futuro a partire dalla scuola. Oggi infatti insieme al ministro Valditara i giovani della Lega si confronteranno per portare avanti i temi a noi cari".