Vento forte, crolla un albero in viale Lunigiana: motociclista in ospedale

Il vento che imperversa su Milano lunedì 27 marzo ha provocato alcune cadute di alberi in città. Uno di questi, in viale Lunigiana (circonvallazione esterna) all'altezza del civico 40 intorno all'una e venti di pomeriggio, ha provocato la caduta dalla sua moto di un giovane di 23 anni.

Il 23enne, secondo quanto ricostruito, si è trovato l'albero già crollato lungo la carreggiata, in direzione piazza Carbonari, e si è spaventato. Non risulta comunque che sia stato colpito dall'albero. I sanitari del 118, accorsi sul posto, hanno medicato il giovane e poi lo hanno accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del San Raffaele. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale. Viale Lunigiana è stato chiuso al traffico da via Melchiorre Gioia verso le tre e mezza di pomeriggio.

Non è l'unico albero crollato a Milano. In via Tiraboschi (zona Porta Romana) un albero ha danneggiato cinque auto in sosta.