Tre bombe inesplose trovate a Milano: le vie chiuse al traffico

A causa del ritrovamento di tre bombe inesplose, oggi domenica 4 dicembre alcune vie di Milano saranno chiuse al traffico durante le operazioni di bonifica. Di seguito le strade inaccessibili e i percorsi alternativi.

Le bombe

I tre ordigni sono stati trovati vicino alla tangenziale est, a51, per la precisione all'interno dell'area 'ex Innocenti' di via Rubattino 95 a Milano, di proprietà della società Camozzi Group di Brescia. Si tratta di tre bombe d’aereo americane da 500 libbre della seconda guerra mondiale, contenenti ciascuna 119 kg di esplosivo Amatolo, equivalenti a 154 kg di Tnt. Il 10° reggimento Genio Guastatori dell’esercito rimuoverà i dispositivi di innesco sul posto attraverso despolettamento, per poi trasportarli, una volta neutralizzati e con l’ausilio della polizia stradale, nello spazio dove verranno fatti brillare lunedì 5 dicembre (ovvero una cava di Vaprio d'Adda).

Le strade chiuse al traffico

Domenica l'area attorno a via Rubattino sarà totalmente evacuata nel raggio di 468 metri dagli ordigni, dove il traffico sarà bloccato e dove sarà vietato accedere alle aree verdi. All’interno dell’area di sicurezza non sono presenti abitazioni, in ogni caso lo sgombero delle persone eventualmente presenti inizia alle ore 7 di domenica 4 dicembre e si concluderà entro le ore 9.

In particolare, dalle ore 06:00 alle ore 15:00 di domenica 4 dicembre 2022, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per Milano-Rubattino (km 5+927) da entrambe le carreggiate nord (direzione A4-Usmate) e sud (direzione A1-Bologna);

dalla ore 08:30 alle ore 15 di domenica 4 dicembre 2022, sarà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione a4-Usmate) nella tratta compresa tra gli svincoli aeroporto di Linate/Milano-Forlanini (km 4+473) e Milano-Lambrate/S.P. 103 Segrate (km 7+374), contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Milano-Rubattino (km 5+927), Milano-Forlanini e aeroporto Linate (km 4+473) per la medesima carreggiata nord;

dalle ore 08:30 alle ore 15:00 di domenica 4 dicembre 2022, la chiusura al traffico della carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra gli svincoli Milano-Lambrate/S.P.103 Segrate (km 7+313) e Milano-V.le Forlanini/Aeroporto Linate (km 4+473), contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da MI-Lambrate e S.P.103 Segrate (km 7+313) per la medesima carreggiata sud;

dalle ore 08:30 alle ore 15:00 di domenica 4 dicembre 2022, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’interconnessione A4-A51 (km 20+650) in entrata da Venezia e Torino per la carreggiata sud (direzione A1-Bologna), contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A4-A52 (A52, km 4+304) in entrata da Torino per la medesima carreggiata sud;

dalle ore 08:30 alle ore 15:00 di domenica 4 dicembre 2022, saranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’interconnessione A50-A1 (A50 Tangenziale Ovest, km 30+450) in uscita per A1 Milano/A51 Tangenziale Est, contestualmente verrà chiusa al traffico l’Autostrada A1 in direzione Milano con obbligo di uscita in A50 Tangenziale Ovest direzione A4-Venezia.

Percorsi alternativi

Nell'allegato i percorsi alternativi consigliati dalla polizia stradale.

ìPERCORSI CONSIGLIATI - ordigni bellici MILANO - 04 dicembre