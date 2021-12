Ragazze violentate sul treno, la petizione: "Carrozza per sole donne"

Una carrozza, quella di testa, riservata alle donne sui treni di Trenord. La petizione è stata lanciata dopo la duplice aggressione sessuale subita il 3 dicembre da due ragazze, una a bordo di un treno della linea Milano-Varese e una seconda, poco dopo, all'interno della stazione ferroviaria di Vedano Olona (Varese).

"Con questa petizione chiediamo a Trenord di dedicare, su tutte le sue linee, la carrozza di testa alle donne. In questo modo, a qualsiasi ora, si potrà viaggiare sicure", si legge nella petizione pubblicata su change.org, e lanciata da una donna residente a Malnate (Varese). "Abbiamo il diritto - si legge nella petizione, lanciata da pochi giorni - di usare i mezzi pubblici a qualsiasi ora del giorno senza paura. In altri paesi, sui mezzi di trasporto anche locale esistono carrozze dedicate alle sole viaggiatrici".

L'arresto casuale

Per la violenza (una consumata, a bordo treno, ed una tentata, in stazione), sono stati arrestati un 21enne italiano e un 27enne marocchino, scoperti per caso dai carabinieri durante una festa in casa a Venegono Inferiore (Varese): i militari erano stati chiamati da alcuni vicini per gli schiamazzi e si sono trovati di fronte i due giovani, corrispondenti all'identikit dei violentatori tracciati grazie alle telecamere di sorveglianza della stazione di Vedano Olona e alle descrizioni delle vittime.

Nel frattempo, il gip di Busto Arsizio ha convalidato l'arresto. Davanti al magistrato, uno dei due ha negato di essere l'autore del gesto, mentre l'altro, contraddicendosi più volte, ha ammesso di essere stato presente ma non di aver preso materialmente parte alla violenza.