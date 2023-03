Trieste-Milano, torna l'aereo: due voli al giorno dal lunedì al venerdì

A partire da luglio 2023 sarà possibile viaggiare tra Milano e Trieste in aereo. Lo ha rivelato Massimiliano Fedriga, presidente uscente del Friuli Venezia Giulia, durante un evento della Lega a sostegno della sua ricandidatura alle prossime elezioni regionali. Con l'occasione Fedriga aveva, come ospiti, i governatori leghisti, tra cui il lombardo Attilio Fontana, riconfermato a febbraio per altri cinque anni.

"La prima 'continuità territoriale' che non parte da un'isola sarà tra l'aeroporto del Friuli Venezia Giulia (Trieste, n.d.r.) e quello di Milano Linate, che abbiamo negoziato grazie al ministro Matteo Salvini con l'Europa", ha detto Fedriga durante l'evento.

Non si tratta di una novità assoluta: il collegamento aereo Trieste-Milano esisteva fino a tre anni fa. Poi lo stop. Il governatore friulano parla di 'continuità territoriale' perché, secondo le negoziazioni, i residenti friulani godranno di prezzi calmierati. Da lunedì a venerdì i voli giornalieri saranno due per tratta, sabato e domenica uno per tratta. I voli da Trieste, secondo quanto reso noto finora, partirebbero entro le 8 di mattina e entro le 6 di pomeriggio dal lunedì al venerdì, quelli da Milano durante la mattinata ed entro le 8 di sera.

Attualmente, la distanza tra Milano e Trieste si copre in circa quattro ore e mezza, sia in auto sia in treno.