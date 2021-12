Festa per i senzatetto dei City Angels al Memoriale Shoah

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Una festa di Natale per i senzatetto della Stazione Centrale di Milano in tutta sicurezza: i City Angels, associazione benefica fondata da Mario Furlan nel 1994 e presente in 21 città italiane, scendono in campo con un’iniziativa che si svolgerà alla Vigilia di Natale, venerdì 24 dicembre, a mezzogiorno, davanti al Memoriale della Shoah, in Piazza Safra. Per l’occasione è prevista una preghiera interreligiosa, durante la quale pregheranno insieme Don Claudio Burgio, il sacerdote che nella sua comunità accoglie i giovani in difficoltà, gli imam Abd Al Sabur Turrini, Vicepresidente dell’Unione Islamica Italiana, Maryan Ismail, Mohsen Mouelhi e Khaled Elhediny e Rav Levy Hazan. Saranno presenti anche il monaco buddista Lama Rimpoce, l’esponente della Chiesa valdese e metodista Costantino Sbacchi e il pope ortodosso Padre Ambrogio Makhar. L’obiettivo dell’evento, oltre offrire sostegno ai più bisognosi, consiste anche nella divulgazione di un messaggio di speranza, considerando anche il momento estremamente complicato che tutto il mondo sta affrontando. “È un evento significativo, ricco di solidarietà, fratellanza e spiritualità, che organizziamo da ben 27 anni - dichiara Mario Furlan, fondatore dei City Angels – Saranno presenti i clochard della stazione, alcuni dei quali dormono proprio di fronte al Memoriale. E invitiamo i milanesi a partecipare a questo momento perché incarna lo spirito natalizio basato sui pilastri dell’amore e dell’unione”. Durante l’appuntamento porteranno il loro saluto la madrina dei City Angels, Daniela Javarone, i nuovi testimonial dell’Associazione, ovvero Simona Ventura e Walter Nudo, insieme allo storico testimonial Stefano Chiodaroli, Walker Meghnagi, Presidente della Comunità ebraica di Milano, e il Vicepresidente Ilan Boni. E non è finita qui, infatti prenderanno parte all’iniziativa anche l’Assessore ai Servizi Sociali della Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, il Consigliere regionale Giulio Gallera, l’eurodeputato Pierfrancesco Majorino, i Vicepresidenti del Consiglio comunale Roberta Osculati e Riccardo Truppo e i consiglieri comunali Luca Bernardo, Diana De Marchi, Daniele Nahum, Carlo Monguzzi, Valerio Pedroni e Monica Romano oltre al Presidente dell’Anpi milanese Roberto Cenati e al Direttore generale dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Carmelo Ferraro. Dopo la preghiera, intorno alle 12.30, verranno distribuiti ai presenti generi alimentari, tra cui i panettoni donati ai City Angels dal Prefetto di Milano e da Coop Lombardia.