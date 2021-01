Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

L’evento per il lancio europeo della mostra virtuale organizzata dal Liangzhu Museum "Regno sulla nuvola" tenutosi a Milano è stato un successo. Il museo cinese Liangzhu Museum e il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci hanno regalato all’Europa un vero e proprio banchetto culturale Il 23 dicembre 2020 si è svolto con successo “Regno sulla nuvola”, l’evento atto a promuovere la cultura di Liangzhu in Europa, organizzato dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo della Provincia dello Zhejiang e dal Liangzhu Museum. Il vicepresidente del Liangzhu Museum, Zhou Liming, e il direttore del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Fiorenzo Galli, hanno partecipato al convegno online “Regno sulla nuvola” e al webinar a tema culturale tra Italia e Cina tenutosi a Milano, a cui hanno preso parte anche gli ospiti speciali Anna Barbara, Demetrio Paparoni, Joseph Di Pasquale e Simona Uberto. L’antica civiltà di Liangzhu si è fatta conoscere al popolo europeo attraverso la mostra in cloud streaming, una nuova forma di comunicazione, che ha mostrato al mondo il fascino dell’antica civiltà cinese. Gli ospiti hanno anche parlato della cultura, della storia e dell’architettura cinese e italiana, oltre che di altri temi. Per promuovere al meglio il webinar “Regno sulla nuvola” e far conoscere la cultura di Liangzhu, l’Assessorato alla Cultura e al Turismo della Provincia dello Zhejiang ha organizzato un evento in presenza a Milano il 17 dicembre. La celebre artista Elena Borghi ha dato vita in strada a una live performance pittorica ispirata alla cultura di Liangzhu, coi suoi modelli di volti di divinità, uomini e animali, utilizzando l’arte per disegnare il “regno sulla nuvola” nel suo cuore. Il “Liangzhu Window Show” ha permesso al pubblico di ammirare il segno lasciato dalla civiltà Liangzhu nell’antico oriente. Contemporaneamente, anche il pubblico ha preso in mano i pennelli per partecipare all’opera in stile Liangzhu. A seguito dell’evento in presenza, il 23 dicembre, a Milano, si è tenuta la conferenza stampa europea di “Regno sulla nuvola”. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti del Liangzhu Museum, specializzato nella cultura di Liangzhu, e del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, autorevole istituzione culturale milanese, in qualità di ospiti speciali. Durante l’evento, Zhou Liming, vicepresidente del Liangzhu Museum, ha illustrato al pubblico il processo di scoperta della civiltà di Liangzhu e la sua importante influenza in Cina e all'estero; successivamente, Fiorenzo Galli, direttore del Museo della Scienza e della Tecnologia, ha condiviso le sue riflessioni sulla cultura cinese rappresentata dalla civiltà di Liangzhu in qualità di rappresentante del museo italiano, e ha espresso entusiasmo per l’ingresso della civiltà di Liangzhu nel patrimonio culturale europeo. Dopo i discorsi degli ospiti dei due Paesi, è stata lanciata la mostra virtuale dedicata alla civiltà di Liangzhu “Regno sulla nuvola-Liangzhu Civilization Online Exhibition”. “Regno sulla nuvola-Liangzhu Civilization Online Exhibition” è formata da cinque capitoli e quattro sezioni, che mostrano rispettivamente le brillanti conquiste della città reale di Liangzhu, l’agricoltura e l’artigianato, i progetti di conservazione dell’acqua e la giada. La mostra online si avvale di un’avanzata tecnologia interattiva per riprodurre lo stile della città reale di Liangzhu grazie a un’animazione immersiva su un tavolo di sabbia con video incorporato, per un’esperienza espositiva coinvolgente, abbinata a quiz, realtà virtuale, mini giochi, audio e video. Queste forme d’arte interattive permettono all’utente di camminare per le vie di Liangzhu e vivere la città da diversi punti di vista. L’Assessorato alla Cultura e al Turismo della Provincia dello Zhejiang ha organizzato la mostra online di Liangzhu “Regno sulla nuvola” in caso di lockdown in più paesi e l’ha promossa attraverso il collegamento online e l’assistenza offline. Con il lancio del “biglietto da visita” della cultura di Liangzhu in Europa, verrà inaugurata una nuova stagione per l’antica civiltà di Liangzhu su scala globale e la voce della “pittoresca provincia dello Zhejiang” godrà di una diffusione ancora maggiore nel panorama internazionale.

