Referendum, bassa affluenza a Milano e in Lombardia

Molto bassa l'affluenza ai referendum sulla giustizia per i quali si è votato in tutta Italia, dalle 7 alle 23, domenica 12 giugno. In concomitanza si votava anche per eleggere sindaci e consiglieri comunali in diversi comunni del paese: 22 nella città metropolitana di Milano.

Il quorum richiesto per la validità del referendum è del 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto. Una quota lontanissima. A livello nazionale, secondo i dati diffusi dal Viminale e disponibili a mezzanotte, ha votato circa il 15 per cento degli elettori.

In Lombardia, per tutti e cinque i referendum, stando ai risultati di affluenza di circa un terzo dei comuni della regione, ha votato circa il 19 per cento. In alcune province, tra cui Milano, il dato si attesta sopra il 20 per cento, a Cremona sopra il 21 per cento.