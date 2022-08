Elezioni, Gabriele Albertini lancia l'appello: "Terzo polo unito in nome di Draghi"

Si riempie di soggetti il 'terzo polo' di centro, separato dai due schieramenti principali, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Carlo Calenda, domenica 7 agosto, ha compiuto lo strappo col Pd, abbandonando l'accordo da poco sottoscritto, e riportato nelle acque di centro la sua Azione. Non lo seguirà +Europa, con cui è (era) federata. Il partito di Emma Bonino ha già fatto sapere che rimarrà alleato col Pd e una direzione convocata per l'8 agosto ratificherà questa scelta. Azione, a questo punto, si alleerà quasi certamente con Italia Viva di Matteo Renzi, che porta in 'dote' anche L'Italia c'è (composta da ex membri di +Europa) la Lista civica nazionale dell'ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti.

Partendo proprio dalla (quasi certa) alleanza tra Azione e Italia Viva, l'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini e il deputato ex forzista Guido Della Frera (eletto a Sesto San Giovanni) lanciano un appello "per la costituzione del Terzo Polo", puntando sull'agenda Draghi. "Gli italiani - si legge nell'appello - richiedono responsabilità e coerenza a tutti gli esponenti politici nelle proposte politiche e di governo senza forme ambigue di patti contraddittori, uniti solo dalla necessità di far perdere l’avversario. Gli italiani devono esprimere il proprio voto, sicuri di scegliere programmi chiari e contenuti di governo, non forme di alleanze solo tattiche che si sfalderanno subito dopo il voto per le loro contraddizioni".

Albertini e Della Frera, che assicurano di avere già dalla loro parte "decine di altri esponenti politici locali", invitano dunque Calenda e Renzi a costituire una singola lista elettorale, insieme a tutte le altre forze "che si riconoscono totalmente, senza se e senza ma, nell'agenta Draghi". Vale la pena di ricordare che, appena un anno fa, Albertini era stato fortemente corteggiato dal centrodestra milanese per (ri)candidarlo a sindaco alle elezioni di ottobre 2021, poi vinte da Beppe Sala.

Secondo la legge elettorale, una coalizione di più liste deve superare il 10% dei voti per essere ammessa al riparto dei seggi, mentre alle singole liste basta il 3%. Una lista unitaria che raggruppi tutti i soggetti del cosiddetto 'terzo polo' potrebbe più facilmente superare la soglia di esclusione prevista.