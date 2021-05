Azione sul sindaco Sala: "Ha restituito centralità ai quartieri"

“Il sindaco Sala ha saputo imprimere una direzione chiara alla trasformazione urbana cittadina, restituendo centralità ai quartieri e ricucendo gli spazi urbani mettendo al centro i cittadini e il verde. Dal centrodestra, invece, solo nostalgia per il passato e desiderio di riportare indietro Milano, aumentando i parcheggi in modo scriteriato e cancellando ciclabili e politiche per la mobilità sostenibile realizzate in questi anni”. A scriverlo in una nota è la responsabile innovazione e digitale di Azione, Giulia Pastorella.

“Contrariamente alla retorica delle opposizioni, con Sala abbiamo assistito al rilancio della zona di Porta Romana, allo sblocco del quartiere Santa Giulia, al rilancio del quartiere Adriano, alla realizzazione del parco nel quartiere di Porta Vittoria, ai progetti di ricucitura in corrispondenza degli scali ferroviari, al nuovo progetto per Crescenzago fino alla presentazione ieri del nuovo Piazzale Loreto” ha ricordato Pastorella, aggiungendo “sia chiaro, ciò che è stato fatto, soprattutto negli ultimi 12 mesi, richiede senz’altro alcune limature e correzioni e per questo Azione è pronta a dare il proprio contributo, ma la direzione è chiara e risponde ad un disegno, che è ciò che manca completamente dall’altra parte”.