Sala sul terzo mandato: "Scontro nel Pd sgradevole"

“Lo scontro nel Pd sul terzo mandato? Più che pericoloso è sgradevole”. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala a margine di un incontro sulla sanità pubblica organizzato dal Pd in regione Lombardia. Nei giorni scorsi il primo cittadino si era lasciato andare a un’aspra critica nei confronti del limite a due mandati per gli amministratori locali. Anche se in quel caso aveva annunciato che non si ricandiderebbe comunque.

“Vedo che molti sindaci hanno vissuto negativamente il non sentirsi appoggiati dal proprio partito. Io non sono così protagonista della questione, ma non tanto perché a me non interessi, quanto perché finché non c’è una solida possibilità, e non l’ho mai vista crescere perché sono molti i partiti che hanno preso le distanze, mi sembra un po’ inutile”, ha proseguito Sala.

Il sindaco di Milano aveva parlato della questione terzo mandato come un discorso generico: “Perché l'Italia deve essere sempre così diversa da altri paesi e non seguire gli usi e i dettami che vediamo negli altri paesi?, aveva detto Sala.