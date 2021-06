Elezioni anticipate a Opera, il centrodestra punta ancora su Ettore Fusco

Già sindaco per dieci anni, il leghista è nuovamente candidato a primo cittadino. Le elezioni saranno anticipate per l'arresto del sindaco Nucera

In vista delle elezioni anticipate a Opera, nell'hinterland milanese, che si terranno a ottobre 2021, sarà Ettore Fusco il candidato sindaco di centrodestra. Esponente della Lega, già sindaco per dieci anni e in precedenza capo dell'opposizione per altrettanti, Fusco è vice sindaco dal 2018. Il Comune è commissariato in seguito all'arresto del primo cittadino Antonino Nucera.

Il centrodestra, quindi, va sul "sicuro" e sceglie di puntare nuovamente sul suo nome più rappresentativo in città. "Riprendo con rinnovato orgoglio ed onore il mio percorso", le parole di Fusco dopo avere ricevuto il via libera dalla coalizione, che al momento comprende la Lega, Forza Italia e la lista civica Fusco per Opera ma non Fratelli d'Italia.

"Ha fatto il sindaco nei dieci anni peggiori della Repubblica - spiegano i coordinatori operesi di Lega e Forza Italia, Simone Gusmeri e Patrizia La Torre - quando, tra patto di stabilità, spending review e tagli ai Comuni, abbiamo dovuto amministrare sempre meno risorse pur riuscendo ad ottenere sempre più risultati per una città che abbiamo trasformato sotto tutti i punti di vista; dalle scuole alla sicurezza, dalla vivibilità all’urbanistica e dagli eventi sportivi, culturali e del tempo libero all’assistenza sociale".

Con la prospettiva di risorse provenienti dal Recovery Fund, i Comuni avranno ora "linfa vitale" e, per Opera, Fusco e i partiti di centrodestra annunciano diverse idee, dalla gestione del nuovo palazzetto dello sport al campo da calcio, dalla viabilità alla piazza centrale, dai parchi all'arredo urbano, dal sociale alle politiche per la famiglia.

Ancora una volta è incerta la partecipazione di Fratelli d'Italia alla coalizione. "Siamo aperti agli amici di Fdi", spiega Fusco, "perché la loro politica è vicina al nostro modo di intendere le priorità dei territori, ma restiamo fermi sulla posizione che abbiamo discusso con il partito di Giorgia Meloni in merito a chi candidare. Noi vogliamo in lista solo persone di indiscusso valore morale, senza eccezione alcuna". Il coordinatore locale di Fdi, in particolare, come si legge nella nota di Fusco, "per questioni di recenti conflitti economici e giuridici con l’amministrazione, non è di nuovo stato accettato in lista".

I punti principali delle indagini contro il sindaco di Opera

Diversi i documenti finiti sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori. Più nel dettaglio i detective si sono concentrati sulla gara d'appalto per la riqualificazione del centro sportivo comunale (valore di circa un milione di euro); il contratto d’appalto per la manutenzione delle strade comunali (valore di 350 mila euro circa); la fornitura di quattro termo-scanner del valore di circa 15mila euro installati all’ingresso del Municipio, del Comando di Polizia Locale, della biblioteca e della farmacia comunale; la procedura negoziata per la manutenzione del Centro Civico comunale (valore 80mila euro circa) e i lavori di adeguamento dei plessi scolastici (valore di 60mila euro).

Rifiuti nei cantieri e nel Parco Agricolo Sud Milano

Durante le indagini, inoltre, sarebbero stati documentati reati di tipo ambientale. Secondo gli investigatori, infatti, gli imprenditori finiti al centro dell'inchiesta avrebbero stoccato, riutilizzato o interrato - in aree di cantiere nel Comune di Opera e in aree agricole all’interno del Parco Sud di Milano - circa mille tonnellate di fresato d’asfalto e altro materiale proveniente dalle lavorazioni stradali e da altri interventi appaltati dai Comuni di Opera, Locate di Triulzi, San Zenone al Lambro, Segrate, Monza; le loro aziende, sempre secondo le indagini, avrebbero attestato falsamente il regolare recupero dei rifiuti speciali attraverso "formulari" ideologicamente falsi che sarebbero stati ottenuti dai gestori di due centri di smaltimento, questi ultimi indagati a piede libero.