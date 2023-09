Perché a Milano si discute sui dehor nelle zone della movida

Fa discutere l'affaire dehor dei locali. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, vorrebbe chiudere a mezzanotte gli spazi esterni (ma solo in determinate zone della movida). E per questo sta pensando a una ordinanza ad hoc, come ha anticipato nella giornata di martedì. Ma ci sono resistenze sia da parte della minoranza che della sua stessa coalizione.

Il fatto nasce dal "baccano" prodotto da alcuni locali nella zona della movida durante le ore notturne. Rumore che infastidisce chi in quelle zone le abita e non le frequenta solo in determinate orari. Situazione che ha portato il sindaco a ideare un testo. "L’intenzione è quella di fare un’ordinanza prima del regolamento che si discuterà in Consiglio - ha spiegato Sala parlando con i giornalisti nella mattinata di mercoledì -. Ovviamente non è una regola che per definizione va applicata a tutta la città ma in alcune zone, sia in funzione di quello che rileviamo in termini di disturbo alla quiete pubblica e di rumore, sia anche in termini di quanto i cittadini si fanno sentire con noi". Il sindaco ha precisato che si tratta di un tentativo perché "nessuno oggettivamente ha la bacchetta magica e sa se misure del genere possono essere risolutive, rimane il fatto che bisogna provare, e che in particolare nell’area di Porta Venezia che indicavo ieri, dove le proteste dei cittadini sono molto consistenti".

L'idea di chiudere i dehor a mezzanotte non è piaciuta a parte della minoranza del consiglio comunale - la Lega si è detta contraria - ma anche il Pd, attraverso il presidente della commissione Sicurezza di Palazzo Marino Michele Albiani, ha espresso le sue perplessità. Albiani, più nel dettaglio, ha detto di essere "interdetto per proposta del primo cittadino di far chiudere i dehors a mezzanotte, soprattutto in Porta Venezia". Non solo, il presidente della commissione ha annunciato emendamenti qualora la commissione da lui presieduta e il Consiglio comunale discutessero di ordinanze o regolamenti della Giunta in tal senso. La risposta di Sala, arrivata mercoledì mattina, è stata lapidaria: "Faccia quello che vuole".