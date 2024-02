Park Towers: delibera cautelativa da Palazzo Marino

Una delibera ‘cautelativa’ riguardante le linee di indirizzo delle attività amministrative in materia urbanistico-edilizia. È la scelta fatta da Palazzo Marino dopo l’inchiesta su presunti abusi edilizi relativi alle Park Towers. “L’Amministrazione ribadisce di avere sempre agito nella convinzione della regolarità e correttezza del proprio operato”, scrive il comune di Milano in un comunicato.

L’obiettivo, si legge, è evitare effetti negativi “nella rilevanza pubblica sull’attività degli uffici amministrativi, delle imprese di costruzione, nonché sul mercato immobiliare della città e sulla stessa vita delle persone che contano sulla possibilità di utilizzare gli immobili come luoghi di vita, residenza e occupazione”.

Una volta individuate le pratiche degli interventi in corso o già terminati per cui vi sono indagini aperte, Palazzo Marino avvierà “un percorso di lavoro finalizzato ad esaminare le possibili ricadute delle interpretazioni normative desumibili dal decreto del Giudice per le Indagini Preliminari di Milano dello scorso gennaio relativo all’intervento di via Crescenzago 105, e ad individuare eventuali atti da assumere”.

L’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi ha commentato la delibera cautelativa: “Il nostro obiettivo dev’essere innanzitutto la tutela dei dipendenti comunali come degli operatori e delle famiglie che hanno investito risparmi in nuove abitazioni: è per questo motivo che abbiamo deciso di procedere con ulteriori verifiche su alcuni procedimenti in corso d’opera e di tenere in considerazione quanto sostenuto dal Gip di Milano per gli interventi la cui istruttoria sia ancora da ultimare”.