Sono 8 le liste presentate a Milano in vista delle elezioni

Domenica 21 agosto, 8 tra partiti o movimenti hanno depositato alla Corte d'appello del Tribunale di Milano le liste per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

I primi a depositare le candidature sono stati i Gilet arancioni, con l'ex generale Antonio Pappalardo che corre in 5 collegi plurinominali. Gli esponenti del movimento sono arrivati davanti alla sede del tribunale alle 4:30, anche se gli uffici hanno aperto alle 8. "Volevamo essere i primi. Così come siamo stati tra i primi a Roma a depositare il simbolo", ha spiegato Salvatore Paravizzini, candidato alla Camera nella circoscrizione Lombardia 1 e Lombardia 4.

Giuseppe Conte è il capolista del M5s per la Camera in entrambi i collegi plurinominali della circoscrizione Lombardia 1, Alessandra Todde la capolista nel collegio1 della circoscrizione Lombardia 2. In lista anche il fratello di Giorgio Sorial, Samuel Sorial, e quello di Stefano Buffagni, Davide Buffagni.

Nel pomeriggio sono arrivati anche i delegati del partito fondato da Gianluigi Paragone, ItalExit, che corre in tutti i collegi della Lombardia. Semaforo verde anche per le liste del Popolo Partite Iva, di Free e del partito animalista - Ucdl, Unione per le Cure, i diritti e le libertà.

Depositate le candidature anche di Unione Popolare con il leader Luigi De Magistris, capolista alla Camera nel proporzionale nel collegio Lombardia 1. Infine, anche gli esponenti di Vita, il partito dell'ex deputata pentastellata Sara Cunial, hanno ufficializzato le candidature per la Lombardia.