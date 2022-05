Feltri alla convention di Fdl: "Anche il fascismo è nato a Milano"

"Sono contento che questa conferenza si tenga a Milano perché tutto succede a Milano, anche dal punto di vista politico. Non a caso il fascismo è nato a Milano". Queste le parole di Vittorio Feltri alla conferenza di Fratelli d'Italia al MiCo.

"Berlusconi non è di Sorrento - ha continuato il direttore editoriale di Libero - la Lega è nata a Milano. Attenzione: chi conquista Milano conquista anche Roma (a parte che Giorgia Roma l’ha già conquistata)". "Sono convinto che FdI continuerà a essere il primo partito italiano - ha continuato il consigliere comunale milanese -. Il Tricolore l’anno prossimo stravincera".

Tante le critiche per le affermazioni di Feltri. "Milano ha ricevuto la Medaglia d’Oro della Resistenza - ha twittato la deputata di Iv, Lisa Noja -. Vittorio Feltri se lo ricordi bene e non offenda l’identità dei milanesi che, anche a prezzo della loro vita, si batterono per restituire la libertà a tutti noi. Anche a chi, come Feltri, la usa per dire sciocchezze". "Caro Vittorio Feltri, cara Giorgia Meloni, Milano è innanzitutto Medaglia d’Oro della Resistenza", ha commentato, sempre su Twitter, Federazione Italiana Associazioni Partigiane.