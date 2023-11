A Milano 4 milioni di euro per la manutenzione dei ponti

Più di 4 milioni di euro a Milano e provincia per finanziare gli interventi di manutenzione straordinaria dei ponti sulle strade provinciali. Questa la cifra che la regione Lombardia stanzia per la città metropolitana, nel più ampio finanziamento alle singole aree che ammonta a oltre 30 milioni di euro. Le risorse saranno utilizzate per le opere programmate per il triennio 2024-2026.

A dare input è l’assessora alle infrastrutture e opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, che ha proposto il finanziamento, approvato dalla giunta. “L’obiettivo è quello di garantire la funzionalità delle infrastrutture e, di conseguenza, la sicurezza dei cittadini e dei mezzi che circolano sulla rete stradale lombarda”, spiega Terzi.

I 30 milioni di euro vengono dalle casse della regione, nonostante le opere di manutenzione siano responsabilità delle singole province. Per l’accesso ai fondi, le province hanno presentato un elenco di opere su cui intervenire. A Milano sono previsti il rifacimento dei giunti dei ponti, nelle strade di competenza della città metropolitana. Nello specifico, poi, saranno ripristinate e rinforzate le strutture del ponte della Sp 164-Sp 412 di Locate Triulzi. Quest’ultima provinciale vedrà anche la manutenzione del ponte allo svincolo con Cascina Ventura. Stessi controlli anche per il ponte della Sp 109 sul canale Villoresi nel comune di Busto Garolfo.