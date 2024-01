Lo sfogo di Gabrielli: "Non ho commissariato l'assessore e non voglio entrare in politica"

"Non ho ambizioni politiche, né il proposito di candidarsi a sindaco di Milano nel 2026 o alle elezioni europee del 2024". Lo ha detto Franco Gabrielli, ex capo della polizia e ora incaricato dal sindaco Beppe Sala a presiedere un comitato cittadino per la sicurezza, nella sua prima uscita pubblica dalla nomina, venerdì 12 gennaio, durante una commissione a Palazzo Marino. E ha aggiunto che queste illazioni, con altre (ad esempio che l'assessore alla sicurezza sarebbe stato 'commissariato') sono "ciarpame anche offensivo".

"In questo Paese - ha detto ancora Gabrielli - ci sono persone che accettano operazioni che possono sembrare apparentemente perdenti, per chi come me ha fatto per anni un determinato lavoro e adesso fa qualcosa che qualcuno potrebbe vedere come sminuente, ma per me non lo è affatto". Infine ha affermato che porterà avanti l'incarico "fin quando me la sentirò, e quando la mia utilità non ci sarà più ognuno andrà per la propria strada".