Regionali, Majorino: "Sfido Fontana a un confronto pubblico"

"Sfido Fontana a un confronto pubblico nella sede che lui preferisce". Così il candidato del Pd alle prossime elezioni regionali Pierfrancesco Majorino, rivolgendosi al governatore lombardo uscente, Attilio Fontana.

"Per sfuggire alla situazione di evidente difficoltà che vive Regione Lombardia si affida a un cahier di buoni propositi per il 2030 - prosegue Majorino facendo riferimento a Fontana -. Delinea l'obiettivo di una smart land del futuro. Peccato che tutti giorni i lombardi debbano fare i conti con una sanità che non funziona come dovrebbe e con un sistema infrastrutturale ferroviario non degno della Regione capace solo di creare disagi agli utenti e in particolare ai pendolari. E lo stesso Fontana nel suo discorso non ha potuto evitare di tirare le orecchie a Trenord e Fs per superare le evidenti criticità sul campo".

Secondo Majorino, Lombardia 2030 non è stata altro che "una surreale sfilata elettoralistica pagata dal contribuente lombardo". "Colpisce - continua l'europarlamentare - la totale assenza di proposte sul piano del sostegno a imprese e lavoratori e inquieta la totale assenza di visione da parte di Fontana sul piano dell'utilizzo dei fondi del Pnrr. Solo un elenco di vuoti propositi e nient'altro. Per il futuro servirà ben altro. Occorre cambiare passo". E proprio su questi temi invita il presidente uscente della Lombardia a confrontarsi con lui pubblicamente.