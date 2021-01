Martina va alla Fao e Sala lo saluta così: "Il tuo contributo Expo 2015 è stato fondamentale"

Auguri di “buon lavoro” a Maurizio Martina dal sindaco di Milano, Beppe Sala, che su Twitter si è complimentato con l’ex ministro dell’Agricoltura diventato special advisor e vicedirettore generale aggiunto della Fao.

“Il tuo contributo in tutto il percorso di Expo 2015 è stato fondamentale. Sono certo che offrirai un punto di vista propositivo e concreto nella lotta a fame e inuguaglianza nel mondo”, ha scritto Sala che di Expo 2015 è stato il numero uno. “Grazie Beppe”, ha replicato Martina rispondendo al tweet.

"Nei prossimi giorni si aprirà per me un nuovo capitolo d'impegno. Lascerò le mie responsabilità politiche e istituzionali nazionali per iniziare l'esperienza in Fao come Special Advisor e Vicedirettore Generale aggiunto", aveva detto con un post su Facebook Maurizio Martina, che lascerà lo scranno da deputato per il nuovo incarico.

"Come tanti possono capire, si tratta di una scelta carica di forti emozioni personali: dopo più di vent'anni di militanza politica diretta, compio un passo nuovo nell'esperienza diplomatica internazionale. Ringrazio il Direttore QU Dongyu per la fiducia e il governo per aver seguito la proposta tramite il prezioso lavoro del ministro degli Esteri e della Farnesina oltre che della nostra Rappresentanza permanente", conclude.