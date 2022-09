Per Confindustria il ministero dell'innovazione a Milano sarebbe un bene

La Confindustria lombarda è favorevole alla collocazione a Milano del ministero dell'innovazione. "Una scelta che rappresenterebbe un importante segnale di fiducia e vicinanza per la città e tutta la Lombardia, con i suoi vivaci ecosistemi dell'innovazione e delle imprese, in una fase in cui le sfide contemporanee impongono maggiori sinergie pubblico-private", ha dichiarato Francesco Buzzella, presidente di Confindustria Lombardia.

"Avere in Lombardia il Ministero dell'Innovazione significherebbe riavvicinare i centri decisionali a dei territori, quelli lombardi, che rappresentano la punta di diamante italiana ed europea in termini di innovazione e produzione, con benefici in termini di competitività e sviluppo per l'intero sistema Italia", ha proseguito.

La proposta era stata avanzata da Matteo Salvini, leader della Lega, e accolta con favore dal sindaco di Milano Beppe Sala, mentre in modo più freddo da Ignazio La Russa, leader lombardo di Fratelli d'Italia (e ne era nato un piccolo battibecco tra la Lega e Fdi). Candidata 'naturale' ad ospitare la sede del ministero dell'innovazione, nel caso si decidesse davvero di collocarlo a Milano, sarebbe l'area Mind.