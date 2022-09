L'opinione del sindaco Beppe Sala sui politici su TikTok

Matteo Renzi, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e non solo. Non sono passati inosservati a nessuno i politici sbarcati su TikTok, e nemmeno al sindaco di Milano Beppe Sala. Per loro, il titolare di Palazzo Marino ha riservato un commento parecchio critico mercoledì mattina, nel corso del proprio intervento durante la presentazione della Fashion Week a Palazzo Parigi. "Bene che Camera della moda abbia deciso di lavorare sui social, meglio così che politici che vanno al di là della dignità umana su Tik Tok".

"Si parla tanto di sostenibilità, ma la categoria politica sta facendo di meno delle imprese. Vedo tanti settori come la moda che stanno facendo uno sforzo reale, concentrandosi su come i consumi dovranno essere gestiti". Insomma, "c'è la necessità di vedere al di là del consenso: tutti siamo d'accordo con la sostenibilità, ma dobbiamo mostrare ai giovani di stare davvero agendo", ha poi concluso Sala.