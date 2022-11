Sala sul Pnrr: "Si può correggere ma non ripensare. Sbrigarsi a impegnare i fondi"

Il Pnrr va corretto se e dove serve. Lo ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, all'apertura della Digital Week a Palazzo Marino: "Con il cambio del governo - le sue parole - sta emergendo un dibattito sul tema cruciale del Pnrr. È buffo che al contempo si senta dire che siamo in ritardo e poi che dobbiamo anche ripensarlo. Io credo che non vada ripensato, vada corretto ove necessario".

Ma Sala ha anche aggiunto la richiesa di fidarsi delle amministrazioni locali per andare avanti con la massima rapidità possibile, anche perché, se non cambiano le regole europee, entro la fine del 2023 i fondi dovranno essere impegnati tutti. Per quanto riguarda Milano, secondo il sindaco "l'opportunità del Pnrr è molto grande, al contempo questi fondi sono una parte della costruzione della città del futuro, insieme ai fondi del governo, ad altri fondi europei e a quelli privati. È una quota, non è neanche la più significativa. Noi abbiamo fatto una cosa seria, abbiamo chiesto fondi laddove avevamo già una progettualità avanzata ed eravamo sicuri di riuscire a implementare i progetti".