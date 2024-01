Presto i vigili urbani di Milano avranno il taser

La polizia locale di Milano avrà i taser in sperimentazione: saranno forniti alle pattuglie automobilistiche. L'acquisto è già stato finanziato dal Comune. Lo ha annunciato Franco Gabrielli, ex capo della polizia, dal 2 ottobre delegato del sindaco Beppe Sala per la sicurezza a Milano. Una nomina che aveva fatto parlare di sostanziale "commissariamento" per l'assessore competente (Marco Granelli), anche se, naturalmente, Gabrielli venerdì in commissione a Palazzo Marino ci ha tenuto a sottolineare che si tratta di una ricostruzione fasulla.

Il consiglio comunale, a metà marzo 2022, aveva approvato una mozione della Lega, presentata da Silvia Sardone, e votata anche da pezzi della maggioranza di centrosinistra, affinché la polizia locale fosse dotata dei taser, come da pochi giorni avveniva per le forze dell'ordine. La mozione tuttavia non era impegnativa per la giunta. Sembra infatti che sia stato proprio Gabrielli a dare una svolta in questo senso. E, in commissione, l'ex capo della polizia ha raccontato che le forze dell'ordine, in generale, non hanno mai abusato del taser, e anzi che questo strumento, in certi casi, evita l'altrimenti necessario uso della pistola "vera". Resta da capire quando partirà la sperimentazione.