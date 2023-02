Gli highlights della vittoria del Legnano contro la Castanese

Nella 25esima giornata del campionato di Serie D Girone A, il Legnano torna alla vittoria tra le mura amiche contro la Castanese.

I lilla vanno in vantaggio al 19’ quando Mamadou Kone entra in area da destra e crossa in mezzo per Banfi che di piatto supera Oliveto.

Dopo alcune occasioni per entrambe le compagini, i padroni di casa trovano il raddoppio nel finale di gara con Pagani che trova l’angolo basso su un perfetto suggerimento di Talarico.

La squadra di mister Francesco Punzi si porta così a quota 33 punti in classifica, mentre i neroverdi rimangono fermi a quota 25 in zona playout.

Di seguito gli highlights dell'incontro a cura di PaoloZerbi.com: