Inter, Fabrizio Biasin è sicuro: "Lukaku ha chiamato la dirigenza neroazzurra per tornare"

Si susseguono le voci di calciomercato in casa Inter, riguardanti l'attaccante del Chelsea Romelu Lukaku, scontento della sua nuova sistemazione.

L'ex attaccante di Conte, avrebbe chiamato la dirigenza neroazzurra per chiedere se ci fosse la possibilità di ritornare a giocare con Barella e compagni.

A confermare la voce, ci ha pensato il giornalista Fabrizio Biasin, sul canale Twitch di Calciomercato.it:

“Lui in persona si è fatto vivo coi dirigenti dell’Inter, ha provato a capire se ci sono le possibilità per tornare. Ma i margini in questo momento sono davvero minimi. Guadagna uno sproposito. Lui sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio, ma è stato fatto un affare da oltre 100 milioni, è difficile pensare lo possano cedere in prestito. Anche perché Lukaku ha due offerte di chi vorrebbe investire su di lui, in Premier League"