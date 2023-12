Primavera 1 | Il derby di Milano finisce in parità

È finito in parità con il punteggio di 1-1 il derby di Milano tra le formazioni Primavera di Inter e Milan (qui gli highlights della partita).

Quinto pareggio consecutivo in campionato per i nerazzurri di mister Chivu che restano sempre al comando della classifica con 28 punti, a +1 proprio sui cugini rossoneri di mister Abate.

La partita

Ritmi di gioco alti sin dalle prime battute con le due squadre pronte a darsi battaglia su ogni pallone. I nerazzurri sembrano essere più intraprendenti in questa fase, ma a passare in vantaggio è il Milan. Al 19’ Cuenca da venti metri stoppa il pallone e di sinistro lo mette sotto l’incrocio dei pali non lasciando scampo a Calligaris. La squadra di Chivu risponde immediatamente con la conclusione di Kamate che da pochissimi passi ha la palla del pareggio, ma trova la pronta risposta di Raveyre. A dieci minuti dalla fine del primo tempo è Cuenca a sfiorare ancora una volta il gol, calciando male da posizione ottimale. Poco dopo risponde il solito Kamate che si invola sulla destra e mette in mezzo, trovando ancora una volta la provvidenziale deviazione dell’estremo difensore ospite. I primi 45 minuti si chiudono senza altre occasioni.

La ripresa inizia subito con la doppia ammonizione di Bakoune che lascia il Milan in dieci uomini. I nerazzurri prendono forza e al 53’ sfiorano il pari con il palo colpito da Matjaz dopo un perfetto colpo di testa. Chivu inserisce Spinacce cercando una soluzione offensiva in più. Poco dopo Quieto scappa sulla sinistra e mette al centro, dove però Raveyre blocca la sfera. Il gol è nell’aria e arriva al 62’: uno scatenato Di Maggio dalla sinistra mette la palla al centro dove Kamate con un perfetto movimento mette fuori gioco il portiere rossonero, senza toccare la sfera. Il gol è tutto del numero 8 nerazzurro che 7 minuti più tardi serve una palla perfetta per Aidoo, il quale al volo conclude ma calcia alto. Al 78’ Stankovic lascia partire un bolide che finisce non lontano dal palo alla destra di Raveyre. I rossoneri si difendono come possono e al minuto 81 creano l’unica occasione del secondo tempo con Cuenca che spaventa la retroguardia nerazzurra con un tiro-cross neutralizzato da Calligaris. Negli ultimi minuti del match i nerazzurri cercano di occupare il più possibile l’area milanista, ma non riescono a trovare il guizzo vincente.

Il tabellino

INTER - MILAN 1-1

INTER (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Stante, Matja?, Cocchi (80’ Vedovati); Di Maggio, Stankovi?, Akinsanmiro (57’ Spinaccè); Kamate (89’ Bovo), Sarr, Quieto (80’ Motta). A disposizione: Raimondi; Guercio, Maye, Nezirevic; Mazzola, Ricordi; Diallo. Allenatore: Chivu.

MILAN (4-2-1-3): Raveyre; Bakoune, Parmiggiani, Malaspina, Magni; Stalmach, Zeroli; Cuenca (86’ Sala); Scotti, Camarda (61’ Sia), Traorè (74’ Bonomi). A disposizione: Bartoccioni, Torriani; Perera, Tezzele; Victor; Liberali, Martinazzi, Simmelhack. Allenatore: Abate.

ARBITRO: Bordin di Bassano del Grappa.

RETI: 19' Cuenca - 63’ Di Maggio.

AMMONITI: 7' Bakoune, Magni - Akinsanmiro, Stante, Matja?, Chivu.

ESPULSO: Bakoune.

NOTE: Recuperi: 1' - 6'.