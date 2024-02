Primavera 1 | Milan-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Manca sempre meno all’attesissimo derby di Milano tra le formazioni Primavera di Milan e Inter. Dalle ore 13 di sabato 24 febbraio, infatti, le due giovani formazioni milanesi si sfideranno presso il centro sportivo Vismara in un incontro che potrebbe segnare la stagione. Da una l’Inter capolista solitaria a quota 47 punti (ben 10 di vantaggio sul secondo posto occupato da da Atalanta, Torino, Sassuolo e Roma) e dall’altra il Milan che insegue a 11 lunghezze. I nerazzurri vogliono vincere per consolidare il primo posto e dimenticare subito l’eliminazione subita ai calci di rigore di Youth League contro l’Olympiacos. Diversa la situazione dei rossoneri che sono ancora in corsa in Youth League (mercoledì 28 febbraio alle 14:30 ospiteranno il Braga), ma a caccia di punti in campionato per difendere il posto in zona playoff minacciato dalla Lazio che insegue a un punto di distanza.

All’andata la partita terminò in parità con il punteggio di 1-1 con l’Inter che riprese il risultato dopo essere passata in svantaggio.

Dove vederla

Milan-Inter sarà trasmessa in esclusiva su Sportitalia sul canale 60 del digitale terrestre o, in alternativa, in streaming sul sito e sull’app dell’emittente televisiva.

Le probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Raveyre; Bakoune, Parmiggiani, Nsiala, Jimenez; Eletu, Sala; Scotti, Stalmach, Sia; Camarda. Allenatore: Abate.

INTER (4-3-3): Raimondi; Aidoo, Stante, Alexiou, Cocchi; Berenbruch, Stankovic, Akinsanmiro; Kamate, Spinaccé, Sarr. Allenatore: Chivu.