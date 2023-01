Promozione Girone C: i risultati di domenica 22 gennaio

Con un netto 3 a 0 il Falco vince lo scontro diretto con il Casazza e lo raggiunge al comando del girone C di Promozione a quota 35 punti. A sei lunghezze insegue la Torre de Roveri che grazie alla rete di Vavassori supera la Cividatese. Subito dietro c’è l’Azzano che rifila quattro reti all’Aurora Seriate. In zona play off c’è anche la Colognese che conquista tre punti più sofferto del dovuto con l’Acos Treviglio ultima in classifica. Colpo esterno dell’Almè sul campo della Pagazzanese e tre punti anche per l’Olimpic Trezzanese di misura sul San Paolo D’Argon. Risultato di uno pari, invece, nelle restanti sfide tra Gavarnese-Fiorente Colognola e Juventina Covo-Basiano Masate Sporting.

I risultati e i marcatori della giornata:

Azzano - Aurora Seriate 4-0

(Belotti, Fanzaga, Seferi, Morelli)

Colognese - Acos Treviglio 1-0

(Siciliano)

Falco - Casazza 3-0

(Alberti, Vanoncini, Cortinovis)

Gavarnese - Fiorente Colognola 1-1

(Lizzola - Cortinovis)

Juventina Covo -Basiano Masate Sporting 1-1

(Mascolo - Verderio)

Olimpic Trezzanese - San Paolo D’Argon Calcio 2-1

(Cortesi, Ratti - Epis)

Pagazzanese - Almè 0-1

(Pellegrini)

Torre de Roveri Calcio - Cividatese 1-0

(Vavassori)