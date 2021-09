Serie A, Inter-Atalanta 2-2: Colpo di scena a San Siro, i nerazzurri bloccati sul pareggio

Finisce in pareggio, 2-2, tra Inter e Atalanta, un match combattuto e spettacolare che ha tenuto incollati allo schermo i suoi spettatori. Il primo gol della partita arriva presto, al 5', ed è dei padroni di casa: cross di Barella da destra e Lautaro segna un bellissimo gol al volo, che porta i nerazzurri in vantaggio. L'Atalanta cerca la risposta con Pessina su corner di Malinovskyi, ma trova il muro di Brozovic. Al 30',però, i bergamaschi riescono a pareggiare con Malinovskyi che con un tiro potente e preciso da fuori area riesce a spiazzare Handanovic. Al 38' sono ancora gli ospiti ad attaccare e a portarsi in vantaggio con la rete di Toloi che sfrutta l'imprecisione dell'estremo difensore nerazzurro sulla parata di Malinovskyi per metterla dentro. Nella ripresa l'Inter cerca di prendere possesso del campo e al 71' trova il pareggio con Dzeko, al 86' si presenta un'altra importantissima occasione per i padroni di casa che ottengono il rigore sul fallo di Demiral, ma Dimarco sul dischetto trova solo la traversa. Pochi minuti dopo viene anche annullato un gol di Piccoli, che fa concludere definitivamente la gara in pareggio. Sfuma l'impresa per i nerazzurri che ottengono solo un punto a San Siro e rimangono dietro a Milan e Napoli in calssifica. Altro importante impegno per gli uomini di Inzaghi è quello in Champions fissato per martedì contro lo Shakhtar Donetsk.