Serie B, Spal-Monza 1-1: finisce in pareggio a Ferrara la terza giornata di campionato

Un tempo a testa, così si scandisce la sfida a Ferrara tra il Monza di Stroppa e la Spal di Ruiz, un match equilibrato in cui il pareggio risulta essere il finale più equo. La formazione dei biancorossi in questa terza giornata di campionato ha degli assenti, ma in compenso anche dei recuperi importanti come Valoti, Mazzitelli e Barberis. Dopo una prima frazione di gara non facile per la squadra di Stroppa, che subisce il gol di Lorenzo Colombo al 14', i biancorossi si creano una grande occasione alla fine del primo tempo grazie a Colpani che al limite dell'area scarica la palla a destra per Pereira ma Lath riesce ad intervenire all'ultimo istante per evitare la battuta a rete dell'avversario. Nella seconda metà della partita il Monza trova spazio e riesce al 54' a trovare la rete del pareggio con Carlos Augusto grazie ad un cross impeccabile di Mazzitelli, dopo pochi minuti si presanta un'altra grande occasione per gli ospiti con Pereira, ma sfuma a causa di un errore di coordinazione coi compagni di reparto. Finisce 1-1 tra Monza e Spal, che si dividono i due tempi della partita in una gara dove è regnato l'equilibrio.