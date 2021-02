Inter, la Nord chiama i tifosi all'adunata per il derby: "Tutti in piazza con la nostra passione"

L'appello della curva nord in vista del derby di domenica. Appuntamento in piazza Castello

La curva Nord scende in campo. In vista del derby di domenica - quando al Meazza si affronteranno Inter e Milan, in una stracittadina che mette contro prima e seconda -, i tifosi nerazzurri più caldi hanno lanciato un vero e proprio appello ai compagni di tifo.

"Il popolo interista è chiamato all'adunata", si legge sui social della Nord, che ha già fatto partire la settimana della "supremazia interista" invitando i supporters a colorare Milano di nerazzurro. "Dal Castello irradieremo di neroazzurro la città. L'appuntamento domenica 21 febbraio è per tutti gli interisti davanti al Castello Sforzesco alle ore 10.30. Innalzeremo al cielo le nostre bandiere ed avvolgeremo il cuore di Milano con la nostra passione", la promessa degli ultras.

"Siete tutti invitati ad indossare i colori della supremazia Meneghina: il nero ed il blu. Sciarpe, cappelli, bandiere, qualsiasi vessillo va bene. Vivremo momenti memorabili nell'attesa di accompagnare poi la squadra verso la partita più importante", hanno proseguito i ragazzi della Nord. "Avanti interisti, avanti curva nord - hanno concluso -. Milano appartiene a noi".

Già prima del derby di coppa Italia - poi vinto dall'Inter - i tifosi nerazzurri si erano radunati, in quel caso fuori dal Meazza, per accogliere la squadra e caricarla in vista del derby. Quello di domenica metterà in palio una fetta di campionato e la Nord vuole esserci a tutti i costi.