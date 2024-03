Champions League, per l'Allianz Vero Volley il crocevia più importante

Il momento decisivo si avvicina ed è arrivata l'ora di tirare fuori gli artigli. L'Allianz Vero Volley Milano è attesa domani sera all'Allianz Cluod dalla semifinale di Champions League, traguardo mai raggiunto fino ad ora nella sua storia, contro il Fenerbahce di Istanbul guidata dall'ex Novara Stefano Lavarini, una vera corazzata.

Arrivare a questi appuntamento al top della condizione psicofisica non può che essere fondamentale onde evitare brutte sorprese, vedi quanto accaduto a Conegliano lo scorso anno contro il medesimo avversario. Le rosa, dopo qualche sconfitta di troppo che non solo ha chiuso il discorso di vertice in campionato e, anzi, ha rimesso anche in discussione il secondo posto, sono tornate alla vittoria battendo nettamente Cuneo. Ciò non può che essere corroborante in vista di un match che si preannuncia durissimo e che si giocherà naturalmente nell'ottica del doppio confronto.

Milano può vantare un record di 10 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime 13 partite di Champions, curiosamente tutte per mano del VakifBank Istanbul. Paola Egonu (142 punti realizzati) è attualmente la capocannoniera dell'Allianz Vero Volley Milano e della CEV Champions League. Da segnalare anche il grande apporto difensivo della centrale USA Dana Rettke; ben 26 i muri vincenti realizzati in questa stagione, solamente uno meno di Jovana Kocic (CS Volei Alba BLA) prima in classifica tra le "best blockers".

Si gioca alle ore 20 e chi avrà la meglio affronterà nell'ultimo atto della competizione, la più importante nel panorama europeo, la vincente tra Conegliano ed Eczacibasi.

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi PUSIC, CASTILLO

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – FENERBAHCE OPET ISTANBUL

Palleggiatrici: DRCA, ÜNAL

Centrali: EROGLU, KALAÇ, ERDEM DÜNDAR, FETISOVA

Schiacciatrici: STYSIAK, CETIN, DIKEN, FEDOROVTSEVA, MENEZES OLIVEIRA DE SOUZA , BOZ, VARGAS

Liberi: ÖRGE, GERMEN KORKMAZ

Allenatore: LAVARINI

PRECEDENTI IN CEV CHAMPIONS LEAGUE

Nessuno

LE EX DELLA GARA

Magdalena Stysiak - 2021/2022, 2022/2023

ARBITRI

Helena Geldof (NED), Fabrice Collados (FRA)

La vigilia dei protagonisti

A presentare la sfida coach Marco Gaspari: "Un match sicuramente importante, in una manifestazione con club di altissimo livello e tutti attrezzati per fare bene. Per questo per noi è una gioia essere arrivati fino a qui, ma sappiamo che domani dobbiamo scendere in campo e giocare con l'obiettivo di vincere. La nostra squadra è stata allestita per competere al massimo livello e non dobbiamo accontentarci di questo risultato, anche se di primissimo piano. Le nostre avversarie non hanno bisogno di presentazioni, hanno un roster importante e come noi vorranno arrivare in Finale. Sarà fondamentale cogliere un buon risultato in questa prima gara, per affrontare al meglio il ritorno al Burhan Felek Voleybol Salonu, che sarà una bolgia. Per farlo, dobbiamo resistere in ricezione e sfruttare al meglio i loro punti deboli".

Questo invece il pensiero del capitano Alessia Orro: "Domani ci aspetterà una partita di alto livello, contro un avversario che non ha bisogno di presentazioni. Aspettavamo questo incontro da tanto e domani dovremo scendere in campo con la miglior versione di noi. Ci accompagnerà il nostro pubblico, che sarà fondamentale in questa battaglia in una partita che si prospetta bellissima".