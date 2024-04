Gaia Moroni è pronta per il grande salto: a Legnano una stagione da oltre 300 punti

Numeri da capogiro: si può riassumere con queste tre parole la stagione 2023-2024 di Gaia Moroni, opposto 19enne della Focol Legnano che ha ampiamente dimostrato di poter fare la differenza in un campionato competitivo e non semplice come quello di B1. Sono proprio le cifre ad essere dalla sua parte. Se la formazione lombarda è in piena corsa per i play-off promozione (attualmente è terza in classifica nel girone A, a quattro lunghezze dal secondo posto) una buona parte del merito è proprio di questo talento classe 2005.

Nelle 20 gare disputate finora, infatti, ha messo a segno la bellezza di 330 punti che si traducono in una media di 16,5 punti a partita, davvero niente male come bottino. Tra l’altro, mancano ancora 4 match prima della fine della regular season e il totale potrà essere aumentato ancora. Con numeri del genere, si può ipotizzare anche il grande salto, la Serie A che Gaia potrebbe conquistare sul campo proprio con la Focol oppure affrontare con qualche altra squadra.

La giocatrice ha dimostrato di essere in ottima forma in un momento della stagione in cui la fatica comincia a farsi sentire: nell’ultima partita delle legnanesi (vittoria casalinga per 3-1 contro il Don Colleoni), la promessa 19enne della pallavolo ha messo a referto ben 22 punti (risultando con merito MVP) e un impressionante 45% in attacco. Si tratta della seconda miglior prestazione stagionale (il record di punti è fermo a quota 23), un ulteriore dettaglio da tenere in debita considerazione.

Quella per la pallavolo è una passione che è nata da lontano, infatti Gaia ha iniziato a giocare a 9 anni, meritandosi poi nel 2019, la convocazione per il Trofeo delle Province, con Pavia. Nello stesso anno è stata chiamata dal Visette Volley, con cui ha raggiunto le Finali Nazionali Under 14, ottenendo il secondo posto. L’anno successivo ha vinto il Trofeo delle Province, questa volta con Milano. Dopo due stagioni a Visette è arrivato il trasferimento a Busnago, tre anni di gavetta tra Serie C, B2 e B1. Infine l’approdo a Legnano che è coinciso con la vittoria del torneo Wevza con la maglia della Nazionale Under 20.