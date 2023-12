Superlega Coppa Italia, dall'ultimo posto al sogno Final Four: Milano affronta Piacenza

Dall'ultimo posto in classifica dopo le prime giornate, al sogno Final Four di Coppa Italia. La Powervolley Milano chiude il girone di andata di Superlega al sesto posto con 18 punti, un percorso tutto a scalata per la squadra di Piazza. Ciliegina, per ora, sulla torta, la vittoria di ieri, 26 dicembre, contro Perugia.

Per la Coppa Italia la gara secca è a Piacenza, fissata per il 3 gennaio alle 20.30.

Le altre partite

Sempre il 3 si giocano Trento-Verona, Monza-Civitanova, mentre il 4 gennaio alla stessa ora Perugia-Modena. Le vincenti saranno protagoniste della Final four alla Unipol Arena a Casalecchio di Reno il week end del 27 e 28 gennaio: sabato le semifinali, domenica la finalissima.