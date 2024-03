Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley non si ferma: domani trasferta a Casalmaggiore

Non conosce pause la stagione dell'Allianz Vero Volley Milano, così come quella della Serie A1 Tigodà. Nemmeno il tempo di pensare a quello che è stato che domani è già tempo di tornare in campo per il turno infrasettimanale. Le rosa giocheranno domani sera in trasferta a Cremona contro una Trasporti Pesanti Casalmaggiore che con l'arrivo di Pintus in panchina ha ripreso vigore.

Se ne è accorta Novara, perentoriamente sconfitta un paio di settimane fa, e in parte Conegliano, che nell'anticipo del sabato ha dovuto anche cedere un set. Le ragazze di Marco Gaspari dal canto loro non potranno permettersi di rallentare ulteriormente il passo: la lotta per il secondo posto, condiviso con le piemontesi di Bernardi, si è infiammata e molto probabilmente, quando mancano quattro giornate al termine, perdurerà fino alla fine.

Squadre in campo alle ore 20:30 in un PalaRadi che si preannuncia caldissimo. Per portare via la posta piena servirà una prestazione di gran lunga migliore rispetto a quella contro Roma, dove addirittura si è rischiato di perdere.

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi PUSIC, CASTILLO

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE

Palleggiatrici HANCOCK, AVENIA

Centrali COLOMBO, LOHUIS, MANFREDINI

Schiacciatrici PERINELLI, EDWARDS, OBOSSA, SMARZEK, CAGNIN, LEE

Liberi DE BORTOLI, FARAONE

Allenatore PINTUS

PRECEDENTI

21 (6 successi Trasportipesanti Casalmaggiore, 15 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX

PER MILANO

Micha Danielle Hancock (2017/2018, 2018/2019) e Josephine Obossa (2019/2020, 2020/2021, 2022/2023)

PER CASALMAGGIORE

Kara Bajema (2020/2021) e Adhuoljok John Majak Malual (2021/2022, 2022/2023) - Allenatori: Marco Gaspari a Casalmaggiore (2018/2019, 2019/2020).

La vigilia del coach

Tocca a Marco Gaspari presentare la sfida: "Sicuramente siamo di fronte ad una squadra che, rispetto alla prima parte del campionato, è in crescita e ha ottenuto risultati importanti in chiave salvezza. L'innesto di Lee ha dato vigore all'attacco casalasco e dovremmo essere molto ordinati in fase break. Veniamo da due gare non brillanti e sarà fondamentale approcciare al match con un atteggiamento diverso e più aggressivo".

La classifica

Prosecco Doc Imoco Conegliano 63, Allianz Vero Volley Milano 53, Igor Gorgonzola Novara 53, Savino Del Bene Scandicci 52, Reale Mutua Fenera Chieri '76 39, Wash4green Pinerolo 34, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 31, Aeroitalia Smi Roma 31, Il Bisonte Firenze 24, Trasportipesanti Casalmaggiore 23, Uyba Volley Busto Arsizio 21, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 16, Volley Bergamo 1991 15, Itas Trentino 7.