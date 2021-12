La Lombardia dice no alle carrozze riservate alle donne sui treni

Il Pirellone dice no. Regione Lombardia è contraria a creare sui treni regionali carrozze riservate soltanto alle donne per garantire loro maggiore sicurezza. L'idea era nata dopo che due 20enni erano state aggredite su un treno della Varese-Milano e nella stazione di Venegono da due uomini che le avevano molestate e violentate. Da lì era partita una raccolta firme su Change.org proprio per chiedere la creazione di "vagoni rosa", come ne esistono in giro per il mondo.

Sarebbe "una sorta di Apartheid, io non lo accetto. A questo punto chiedo che ci siano più controlli sui treni, che mandino l'esercito e controllino le tratte più pericolose, ma tenderei a eliminare un'ipotesi di questo genere", ha spiegato lunedì il governatore lombardo Attilio Fontana, ospite dell'evento "MI+PNRR. La formula per il futuro".

"Credo che si debba fare di tutto per evitare che si verifichino questi episodi - ha proseguito il presidente -, ma è un po' una sconfitta dire che ci debba essere una 'marginalizzazione delle donne', credo che si debba tornare a monte, non che si debba risolvere il problema alla fine".

Sulla stessa lunghezza d'onda Ricardo De Corato, che al Pirellone è assessore alla sicurezza. “Condivido pienamente le parole del presidente: serve l’esercito sui treni e più controlli per ridurre il più possibile gli episodi criminali e violenti a bordo dei convogli", ha detto.

"La soluzione, come proposto da Fontana, è quella di aumentare i controlli con la presenza costante di militari, in particolar modo sulle tratte più a rischio, come continuo a chiedere che venga fatto dal 2018. Ricordo - ha concluso - che regione ha stanziato oltre 6 milioni per consentire agli appartenenti alle forze dell'ordine e forze Armate di circolare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico lombardo".